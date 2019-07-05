Перехват Су-27 самолета-разведчика США у берегов Крыма попал на видео

Истребитель Су-27 из дежурных сил ПВО Южного военного округа был поднят в воздух на перехват американского Р-8А Poseidon.

Самолет-разведчик, по данным Минобороны, летел над нейтральными водами Черного моря и приближался к границе РФ. Инцидент произошел 4 июля, сообщает Regnum.

Видео перехвата появилось в Сети. Су-27 приближается к Poseidon, на фоне видны очертания Крымского полуострова.

Видео от подписчика. Пишут что это вчерашний перехват американского Р-8 у берегов Крыма. Наглядно видно, как близко они подлетают к полуострову. pic.twitter.com/o6QOK1pV8l — Александр Коц (@sashakots) 4 июля 2019 г.

В июне, напомним, российские истребители Су-27 за день перехватили два американских стратегических бомбардировщика Boeing B-52 Stratofortress. По данным Национального центра управления обороной, самолеты В-52Н Военно-воздушных сил США 17 июня приближались к российским границам в разных регионах.

Один из них был перехвачен над Черным морем, второй - над Балтийским. В воздух пришлось поднять Су-27. Полеты истребителей проходили по международным правилам