27 Июля 2020
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Наука и техника Центральный ФО В России Москва Московская область
(2004) | Фото: Накануне.ru

Аэротакси в пределах Москвы и Подмосковья запустят после 2025 года

Холдинг "Вертолеты России" (входит в "Ростех") планирует запуск аэротакси в пределах Москвы и Подмосковья после 2025 года.
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Вертолет, который будет осуществлять перевозки, сейчас разрабатывается: известно, что это будет легкое воздушное судно VRT500 с одним двигателем. На нем смогут передвигаться до пяти пассажиров, а за 15-минутный полет им нужно будет заплатить около 3 тыс. руб.

По мнению специалистов, запуск аэротакси может стать хорошим способом обеспечить рост спроса на российские воздушные суда. Кроме этого, потребуется дополнительно оборудовать спецплощадки для вертолетов и избавиться от преград, которые могут стать причиной аварий, пишет ПолитЭксперт.

Ранее сообщалось, что во многих городах мира летающее такси появится к 2025 году.

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Аэротакси в пределах Москвы и Подмосковья запустят после 2025 года

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Теги: аэротакси, Москва, вертолет



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Развитие сюжета:

Ранее 30.08.2019 01:37 Мск В Москве появится аэротакси

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