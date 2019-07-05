Аэротакси в пределах Москвы и Подмосковья запустят после 2025 года

Холдинг "Вертолеты России" (входит в "Ростех") планирует запуск аэротакси в пределах Москвы и Подмосковья после 2025 года.

Вертолет, который будет осуществлять перевозки, сейчас разрабатывается: известно, что это будет легкое воздушное судно VRT500 с одним двигателем. На нем смогут передвигаться до пяти пассажиров, а за 15-минутный полет им нужно будет заплатить около 3 тыс. руб.

По мнению специалистов, запуск аэротакси может стать хорошим способом обеспечить рост спроса на российские воздушные суда. Кроме этого, потребуется дополнительно оборудовать спецплощадки для вертолетов и избавиться от преград, которые могут стать причиной аварий, пишет ПолитЭксперт.

Ранее сообщалось, что во многих городах мира летающее такси появится к 2025 году.