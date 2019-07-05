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Общество Тюменская область
Анна Ануфриева Девушка года Тюмень (2019) | Фото: playboyrussia.com

"Playboy" пригласил на кастинг экс-чиновницу из Тюмени, потерявшую работу после участия в конкурсе "Девушка года"

Российский "Playboy" пригласил на очный кастинг в московский офис экс-госслужащую из Тюмени Анну Ануфриеву, которая потеряла работу после участия в организованном журналом конкурсе "Девушка года", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Ануфриеву, даже если она не выиграет в конкурсе, приглашают на закрытую вечеринку в честь "Девушки года", которая состоится в ноябре в одном из модных московских клубов.

"В женском теле, сексуальности и желании ей распоряжаться по своему усмотрению нет ничего постыдного. Очень жаль, что публикация эротической фотосессии — до сих пор рискованный шаг для женщин, способный повлечь за собой проблемы. Демонстрация обнаженного тела все еще способна вызвать скандал и возмущение, а также считается недопустимой для политиков, учителей, врачей и представителей многих других профессий", - говорится в сообщении.

Анна Ануфриева Девушка года Тюмень(2019)|Фото: playboyrussia.com

Ранее уроженка Тюмени Лидия Пономарёва, ставшая "Девушкой года-2018", заступилась за Ануфриеву. Она заявила, что "прекрасно понимает землячку", потому что и сама всё ещё сталкивается с неодобрением.

"Про меня сочиняют небылицы. Хватит критиковать женщин за выражение собственного "я", своей сексуальности. То, что происходит на работе, остается на работе. Личная жизнь – дело каждого. То, что я была участницей конкурса в момент моей учебы в университете, никак не делало меня плохой студенткой. Лицемеры те, кто пытается загадить чужую жизнь. Не судите, ибо сами судимы будете", - отметила Пономарёва.

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"Playboy" пригласил на кастинг экс-чиновницу из Тюмени, потерявшую работу после участия в конкурсе "Девушка года"

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Теги: Анна Ануфриева, девушка года, Playboy, кастинг, закрытая вечерина



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