27 Июля 2020
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франция париж эйфелева башня (2006) | Фото: Накануне.ru

У туроператоров возникли проблемы с выдачей виз во Францию

В Москве начались проблемы с оформлением виз во Францию.

Об этом сообщили четыре туроператора. Отмечается, что консульство ввело ограничение на прием документов. В визовых центрах также сокращено время, доступное заявителям: раньше подать документы можно было с 9 до 16 часов, тогда как сейчас - с полудня до 15:30.

Не исключено, что ограничения могут быть связаны с попыткой навести порядок в визовом центре, где с весны наблюдаются очереди. На сайте посольства Франции в России ничего об этом не сказано.

Тем временем, ряд туроператоров вынуждены ограничивать продажи туров во Францию, поскольку не все желающие успевают вовремя получить визу. По этой причине путешественникам предлагаются другие направления, сообщают "Ведомости".

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У туроператоров возникли проблемы с выдачей виз во Францию

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Теги: Франция, туроператоры, туризм



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