27 Июля 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Тюменская область Уральский ФО
строительство дорога асфальт каток (2006) | Фото: www.perm.ru

На транспортной развязке Тюмень – Ханты-Мансийск началась укладка асфальта

Продолжается реконструкция автодорог Тюмень – Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийск – аэропорт.

Как сообщили Накануне.RU в департамент общественных и внешних связей Югры, всего в нормативное состояние будет приведено свыше 4,5 км автотрассы. Уже начата укладка асфальтобетонной смеси. Согласно контракту, окончание ремонтных работ намечено на 1 октября, однако подрядчик обещает закончить их раньше времени.

Всего в Югре в 2019-2020 годах в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в нормативное состояние будет приведено более 102 км автомобильных дорог. В 2019 году планируется ввод 74 километров, в 2020 – 29.

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На транспортной развязке Тюмень – Ханты-Мансийск началась укладка асфальта

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Теги: Тюмень – Ханты-Мансийск, дорога



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