На транспортной развязке Тюмень – Ханты-Мансийск началась укладка асфальта

Продолжается реконструкция автодорог Тюмень – Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийск – аэропорт.

Как сообщили Накануне.RU в департамент общественных и внешних связей Югры, всего в нормативное состояние будет приведено свыше 4,5 км автотрассы. Уже начата укладка асфальтобетонной смеси. Согласно контракту, окончание ремонтных работ намечено на 1 октября, однако подрядчик обещает закончить их раньше времени.

Всего в Югре в 2019-2020 годах в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в нормативное состояние будет приведено более 102 км автомобильных дорог. В 2019 году планируется ввод 74 километров, в 2020 – 29.