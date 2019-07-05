В Свердловской области будут судить налетчика на доставщика пенсий, который скрывался около 15 лет

В Свердловской области закончено следствие в отношении мужчины, который скрывался от правоохранительных органов около 15 лет.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете по Свердловской области, он обвиняется в разбойном нападении на инспектора службы доставки пенсии и убийстве сотрудника частной охранной организации, а также в грабеже.

Преступник 1982 года рождения в декабре 2004 года, действуя совместно с несколькими своими сообщниками, в подъезде дома по улице Чкалова в посёлке Рудничный города Краснотурьинска, используя оружие и применяя насилие, совершил разбойное нападение на доставщика пенсий и сопровождавшего её охранника частного охранного предприятия.

В сотрудника ЧОП было произведено два выстрела из обреза охотничьего ружья, отчего пострадавший скончался в больнице. У доставщика пенсий были похищены более 206 тыс. руб. Налет был спланирован и осуществлен группой из пяти человек.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить и задержать всех сообщников, кроме одного из них – ему удалось скрыться. Оказалось, что все это время злоумышленник проживал в одном из соседних регионов, где и был задержан в марте 2019 года.

Как сообщили в ГУ МВД области, выйти на след обвиняемого удалось благодаря отработке личных связей задержанного – с кем он последнее время общался. Злоумышленник был задержан в Сургуте, сообщил начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.