В Банке России сообщили о снижении сбережений россиян в 2019 году

Банк России не исключает снижение уровня сбережений жителей страны в текущем году из-за низкой динамики роста доходов россиян.

"Если доходы быстро не растут, соответственно, потребительское кредитование несколько выросло. Я думаю, что может быть коррекция сбережений, но давайте еще посмотрим, что будет с динамикой дохода во второй половине года", - сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

В прошлом году доходы жителей России сократились впервые за шесть лет - на 1%.

Ранее премьер Дмитрий Медведев рассказал о информационной системе, с помощью которой Росстат с 2020 г. будет рассчитывать уровень благосостояния россиян. На совещании о достижении национальных целей развития в части устойчивого роста реальных доходов граждан он сообщил, что система позволяет учесть индивидуальные возможности, особенности ситуации каждого нуждающегося человека, "включая его доходы, состояние его здоровья, условия проживания, состав семьи, уровень образования" и другие факторы.

Напомним, глава кабмина поручил регионам составить потрет бедности в каждом субъекте. Оценка причин бедности позволит более адресно подойти к мерам поддержки, заявил премьер.