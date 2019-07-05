ЦБ РФ не исключил санации региональных банков

Центробанк России не исключает вероятности финансового оздоровления системно значимых региональных банков.

Как сообщил заместитель председателя Банка России Василий Поздышев, самые крупные проблемные банки уже финансово оздоровлены. "Но реалии любой банковской системы таковы, что какой-либо из банков, не системно значимый для страны, но системно значимый для региона, будет нуждаться в плане финансового оздоровления", – отметил зампред ЦБ, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, Банк России в 2018 г. получил убыток из-за санации трех крупных банковских групп, рассказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании в Госдуме. Благодаря санации и созданию Банка проблемных активов удалось избежать серьезных потерь для вкладчиков и эффекта домино для всей экономики, сказала она.

Центральный банк по итогам 2018 г. получил убыток в 434,6 млрд руб. Динамику глава Банка России объяснила проведением санации крупных банковских групп. Сейчас все санируемые банки работают на рынке и соблюдают нормативы, отметила она.

"Мы вернем средства через продажу банков и непрофильных активов", - сказала Эльвира Набиуллина.

По ее словам, основной этап санации уже пройден.