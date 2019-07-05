Сильнейшее за 20 лет землетрясение произошло в Калифорнии

На юге штата Калифорния в США произошло землетрясение.

Мощность подземного толчка составила 6,4. Стихия привела к пожарам и горным обвалам. По данным CNN, это самое сильное землетрясение в Калифорнии за последние 20 лет.

Как сообщают власти, были также зафиксированы как минимум четыре крупных афтершока магнитудой от 3,5 до 4,7, а также еще с десяток менее сильных. В нескольких зданиях появились трещины, на улицах оборвались линии электропередачи и водопровод, повреждены автотрассы, пишет "Коммерсант".

"Кажется, ситуация находится под контролем!", — написал президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.