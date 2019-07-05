"АвтоВАЗ" возобновляет производство
Компания "АвтоВАЗ" 5 июля намерена возобновить производство.
Конвейер вновь заработает в Ижевске и Тольятти после двух дней простоя. По словам представителей автопроизводителя, поставщик запчастей завод "Автокомпонент" продолжит поставки деталей, дополнительные условия выдвигаться не будут.
С 3 июля "АвтоВАЗ" решил остановить производство машин на обеих своих площадках в Ижевске и Тольятти. Причина - нарушение обязательств по договору и затягивание сроков поставки комплектующих деталей от предприятия "Завод Автокомпонент" из Нижнего Новгорода, пишет РИА "Новости".
Со стороны автопроизводителя, говорится в сообщении, были сделаны все усилия для недопущения остановки производства.
"АвтоВАЗ" может взыскать с предприятия понесенные убытки.