"АвтоВАЗ" возобновляет производство

Компания "АвтоВАЗ" 5 июля намерена возобновить производство.

Конвейер вновь заработает в Ижевске и Тольятти после двух дней простоя. По словам представителей автопроизводителя, поставщик запчастей завод "Автокомпонент" продолжит поставки деталей, дополнительные условия выдвигаться не будут.

С 3 июля "АвтоВАЗ" решил остановить производство машин на обеих своих площадках в Ижевске и Тольятти. Причина - нарушение обязательств по договору и затягивание сроков поставки комплектующих деталей от предприятия "Завод Автокомпонент" из Нижнего Новгорода, пишет РИА "Новости".

Со стороны автопроизводителя, говорится в сообщении, были сделаны все усилия для недопущения остановки производства.

"АвтоВАЗ" может взыскать с предприятия понесенные убытки.