Матвиенко предложила запретить мобильники в школах

Валентина Матвиенко выступила с инициативой, согласно которой, школьникам могут запретить носить сотовые телефоны в учебные заведения.

Спикер Совета Федерации считает, что для этого нет необходимых условий для хранения гаджетов. "Если кто-то с дорогим телефоном будет ходить, оставлять, а потом этот телефон исчезнет, директора школ тоже не будут брать на себя такую ответственность", - сказала Матвиенко.

Тем временем, глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила создать рабочую группу по вопросу о порядке использования сотовых телефонов в школах. "Мы вместе отработаем и готовы будем через месяц вам доложить и принять решение", - сказала она.

Как отметила Матвиенко, телефоны отвлекают детей от учебного процесса, а учителю мешают вести урок. Кроме того, существует "социальное неравенство", сообщает ТАСС.