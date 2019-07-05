Папа Римский попросил Путина молиться за него

Глава Римской католической церкви Франциск после аудиенции с президентом России Владимиром Путиным в Ватикане попросил российского лидера молиться за него и поблагодарил за встречу.

Папа Римский, провожая Путина из зала Апостольского дворца, где проходила аудиенция, крепко пожал ему руку, при этом сказав: "Большое спасибо, молитесь за меня". Просьбу понтифика Путину не перевели.

"Спасибо за содержательную и интересную беседу", - ответил президент, сообщает РИА "Новости".

Напомним, в 2013 году СМИ называли нового папу чуть ли не "революционером", так как многое он делал впервые, например, даже начало его службы связано с тем, что предшественник Бенедикт неожиданно (такое было в истории католичества только в 1415 году) сам покинул высокий пост под предлогом большого возраста, хотя обычно понтифики остаются в сане до дня своей смерти.

Также Франциск – первый папа-иезуит (официальное название – Общество Иисуса и три традиционных обета иезуитов звучат как "бедность, послушание и целомудрие"), Франциск – также первый папа-монах со времен Григория XVI.