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Экономика В России
Сбербанк (2017) | Фото:Накануне.RU

В России могут полностью компенсировать советские вклады в Сбербанке

Депутаты "Справедливой России" внесли в Госдуму проект закона о возврате полной компенсации дореформенных вкладов в Сбербанке.

Это предложено сделать с 2020 года. Речь идет о компенсациях сбережений, размещенных в Сбербанке до 20 июня 1991 года, а также о выплатах по страховым взносам и вложениям в государственные ценные бумаги СССР и РСФСР до 1 января 1992 года.

В настоящее время восстановление сбережений россиян должно осуществляться путем перевода их в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля. Стоимость одного долгового рубля определяется исходя из изменения соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и базовой стоимости данного набора, которая установлена в сумме 464 советских рубля.

Однако федеральные законы, предусматривающие перевод вкладов в целевые долговые обязательства России и порядок их обслуживания, до сих пор не приняты.

Кабмин законопроект не поддерживает, обращая внимание, что, по оценке его разработчиков, ежегодный объем бюджетных ассигнований федерального бюджета составит не более 1,135 трлн руб., при этом источником дополнительного финансирования будут являться увеличившиеся доходы российского бюджета.

Предлагаемый "Справедливой Россией" размер "ежегодно предусматриваемых бюджетных ассигнований федерального бюджета в 200 раз превышает текущий", отмечается в заключении правительства России, сообщает РИА "Новости".

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В России могут полностью компенсировать советские вклады в Сбербанке

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Теги: Сбербанк, вклады, депозиты, Госдума



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