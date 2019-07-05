Мажор-оппозиционер Жданов строит политическую карьеру на деньги отца-коррупционера

В семьях выдвиженцев от так называемого «Фонда по борьбе с коррупцией» одиозного блогера Алексея Навального, можно сказать, уже сложились «добрые коррупционные традиции», как бы парадоксально это ни звучало. Тут отметились и родитель юриста ФБК Любови Соболь, и отец директора фонда Ивана Жданова.

Папа Ивана Юрий Жданов в прошлом возглавлял ненецкое отделение «Справедливой России» и работал заместителем главы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». Именно тогда ненецкое управление образования заключило договор с Московской государственной юридической академией имени О.Е. Кутафина на баснословную для 2005 года сумму в размере 600 тысяч рублей. В договоре было указано назначение платежа – обучение Ивана Жданова.

Спустя два года прокуратура начала проявлять интерес к коррупционным делам, творившихся в органах городского управления, однако сроки давности вышли, и дело замяли. А Иван Жданов в итоге стал выпускником престижной академии. Тут напрашивается параллель с другой историей, когда дочь Навального похвасталась поступлением на бюджетное отделение в Стэнфордский университет, словно не зная о том, что американская система образования не предусматривает государственного финансирования обучения студентов-иностранцев, сообщает ФАН.

Отец другого представителя ФБК Навального Любови Соболь Эдуард Феденев в бытность банковским аудитором скопил солидное состояние, раздавая положительные заключения банкам, находящимся на грани, а то и за гранью банкротства. В итоге государству пришлось потратить 57 млрд бюджетных рублей на выплаты по страховке обманутым вкладчикам.

Любопытен тот факт, что Любовь Соболь, позиционирующая себя как яростного борца с коррупцией, разговоров о деяниях своего папеньки старается избегать. Она отвечает, что там всё сложно, в бухгалтерии она не сильна, разобраться сможет лишь её отец, только он тут ни при чем, а вся информация является клеветой.

Глядя на деятельность юриста ФБК и нескончаемую череду скандалов, которые её окружают, можно с уверенностью сказать, что Любовь Соболь - вылитая папина дочка.