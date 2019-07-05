Адмирал поведет на выборы: севастопольские "единороссы" вытерли ноги о губернатора

На прошедшей конференции регионального отделения партии "Единая Россия" в Севастополе были наконец подведены итоги праймериз (предварительного голосования) и утверждены списки кандидатов на предстоящие выборы в Законодательное собрание города. Первая тройка кандидатов от "ЕР" сформирована из узнаваемых и статусных персон, передает корреспондент Накануне.RU.

Партийный список в Севастополе было предложено возглавить экс-командующему Черноморским флотом (ныне – заместитель главкома ВМФ России) адмиралу Александру Витко, вторым номером идет спикер нынешнего состава Законодательного собрания Севастополя Екатерина Алтабаева, замыкает тройку партийных кандидатов секретарь "регионалки" Дмитрий Саблин. Всего "единороссы" сформировали список из 24 кандидатов, которые теоретически претендуют на все мандаты в городском парламенте.

Также 5 июля вечером были утверждены кандидаты от "Единой России" в семи одномандатных округах на выборах в заксобрание. Из них три кандидата являются действующими депутатами, работающими с 2014 года. Среди них – Екатерина Алтабаева (округ № 2), Татьяна Щербакова (округ № 5) и Михаил Чалый (округ № 7).

Ранее мы рассказывали о тактике "единороссов" на предстоящих выборах депутатов Законодательного собрания города. Кажется симптоматичным, что людей, близких к губернатору Севастополя Дмитрию Овсянникову (считается ставленником "Ростеха"), "единороссы" в свой пул кандидатов попросту не позвали, по крайней мере, их нет в партсписке на проходных местах.



Ранее городские власти объявили войну билбордам "ЕР"