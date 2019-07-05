27 Июля 2020
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В Хабаровске митингуют против нового губернатора

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севастополь (2014) | Фото: Накануне.ru

Адмирал поведет на выборы: севастопольские "единороссы" вытерли ноги о губернатора

На прошедшей конференции регионального отделения партии "Единая Россия" в Севастополе были наконец подведены итоги праймериз (предварительного голосования) и утверждены списки кандидатов на предстоящие выборы в Законодательное собрание города. Первая тройка кандидатов от "ЕР" сформирована из узнаваемых и статусных персон, передает корреспондент Накануне.RU.
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Партийный список в Севастополе было предложено возглавить экс-командующему Черноморским флотом (ныне – заместитель главкома ВМФ России) адмиралу Александру Витко, вторым номером идет спикер нынешнего состава Законодательного собрания Севастополя Екатерина Алтабаева, замыкает тройку партийных кандидатов секретарь "регионалки" Дмитрий Саблин. Всего "единороссы" сформировали список из 24 кандидатов, которые теоретически претендуют на все мандаты в городском парламенте.

Также 5 июля вечером были утверждены кандидаты от "Единой России" в семи одномандатных округах на выборах в заксобрание. Из них три кандидата являются действующими депутатами, работающими с 2014 года. Среди них – Екатерина Алтабаева (округ № 2), Татьяна Щербакова (округ № 5) и Михаил Чалый (округ № 7).

Ранее мы рассказывали о тактике "единороссов" на предстоящих выборах депутатов Законодательного собрания города. Кажется симптоматичным, что людей, близких к губернатору Севастополя Дмитрию Овсянникову (считается ставленником "Ростеха"), "единороссы" в свой пул кандидатов попросту не позвали, по крайней мере, их нет в партсписке на проходных местах.

демонтаж билбордов Единая Россия в Севастополе, Екатерина Алтабаева(2019)|Фото: www.facebook.com/michael.pautov
Ранее городские власти объявили войну билбордам "ЕР"

демонтаж билбордов Единая Россия в Севастополе, Екатерина Алтабаева(2019)|Фото: Михаил Паутов, X69, www.youtube.com/channel/UCPu4Kle8cK4OHCK9QAQ1A0A

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Адмирал поведет на выборы: севастопольские "единороссы" вытерли ноги о губернатора

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Теги: Александр Витко, Екатерина Алтабаева, Дмитрий Саблин, Михаил Чалый, Татьяна Щербакова, Дмитрий Овсянников



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Развитие сюжета:

Ранее 15.07.2019 08:02 Мск Алексей Чалый, сдавший документы в избирком в последний день, уже снялся с выборов
Ранее 09.07.2019 08:08 Мск Бывший "народный мэр" Севастополя Чалый идет на выборы в заксобрание самовыдвиженцем

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Ранее 28.06.2019 11:09 Мск Неизвестные в Севастополе продолжают войну с агитацией "Единой России"

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