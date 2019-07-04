27 Июля 2020
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завод &quot;ГАЗ&quot;, Нижний Новгород, Горьковский автомобильный завод (2017) | Фото: vremyan.ru

Save GAZ. Работники предприятия Дерипаски записали рэп-клип о санкциях, под которыми находится ГАЗ

Сотрудники предприятия "Автодизель", входящего в Группу ГАЗ, записали рэп с просьбой снять санкции с предприятия.
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По тексту композиции рабочие повествуют о любви к предприятию, бытовых трудностях, ипотеках, семьях и санкциях, которые влияют на все это.

"Кто же, кто услышит нас? Save GAZ! Save GAZ! Сохрани рабочий класс! Save GAZ! Save GAZ!" — поется в припеве.

Съемки клипа проходили на территории завода — в видео показаны цеха, кабинеты, рабочий процесс.

Разместивший клип на YouTube Илья Бондаренко в описании к ролику заявил следующее: "Я работаю на ЯМЗ почти восемь лет, горжусь местом работы, горжусь нашим коллективом. Мы делаем мощные, надежные двигатели, каждый вносит в это часть своей души. Я не раз слышал про санкции по телевизору. В прошлом году узнал, что и для нас, работников предприятий группы ГАЗ, американцы объявили санкции. Я понимаю, что это всё политика, и не хочу в нее влезать. Но сколько уже можно пугать нас, мы все просто хотим спокойно работать. Как нам, обычным людям достучаться до политиков? У меня возникла идея написать песню и сделать клип против санкций, обратить внимание на нашу промышленность. Я уже 10 лет увлекаюсь музыкой в стиле рэп, пишу песни, участвую в рэп-фестивалях, и других мероприятиях, записываюсь дома – есть своя мини-студия. Мою идею поддержали товарищи, наши волонтеры, квнщики, даже старшие коллеги решили поучаствовать. Вместе подобрали хорошую аранжировку. Текст написала Лариса Белова, сотрудница ЯМЗ, вдохновившись идеей. А потом мы все вместе сделали видеоролик против американских санкций. Мы надеемся, что нас услышат, и дадут спокойно работать на своем родном заводе. Американцы заявляют, что санкции не направлены против простых людей. Но это не так! Хочу, чтобы наш ролик увидели, как можно больше людей".

Ранее 4 июля сотрудники завода устроили пикет около резиденции посла США в Москве. Они скандировали "Save GAZ" ("Спасите ГАЗ"), а в руках держали плакаты с текстом о том, что санкции являются нарушением прав простых людей.

"Группа ГАЗ" входит в промышленный холдинг "Базовый элемент" Олега Дерипаски, который вместе с контролируемыми им компаниями был внесен США в черный список (SDN-лист). Во время посещения завода группы в Нижнем Новгороде Дерипаска заявил, что не исключает отказа от контрольного пакета акций компаний. Он добавил, что если ограничения не будут сняты, у предприятия нет шансов выжить.

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Save GAZ. Работники предприятия Дерипаски записали рэп-клип о санкциях, под которыми находится ГАЗ

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Теги: газ, олег дерипаска, санкции



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