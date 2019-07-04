Уже 21. Выросло число жертв потопа в Иркутской области

Увеличилось число погибших при наводнении в Иркутской области - стало известно об обнаружении еще одного погибшего. Теперь в списке жертв трагедии 21 имя. Пока нет подробностей об обнаруженном человеке.

Ранее было известно о 20 погибших в результате наводнения в Иркутской области, один из них - ребенок.

В результате паводков в Иркутской области более 2 тысяч жителей пострадали, более 300 были госпитализированы. По информации Иркутского областного центра медицины катастроф, за медицинской помощью обратились 2080 человек.

313 человек, из них 57 детей, были госпитализированы, остальным оказана амбулаторная помощь. По последним данным, число погибших при наводнении возросло до 20 человек.

Напомним, подтопление территорий в регионе началось из-за сильных ливней. Сильнее всего пострадал Тулунский район. Как сообщалось, из берегов вышла река Ия и прорвала дамбу.