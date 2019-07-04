"Мимо проходил". Участника "скверных протестов" впервые оправдали в Екатеринбурге

Первое оправдательное решение вынес суд в Екатеринбурге по одному из серии дел, связанных с незаконными акциями протеста в защиту сквера около Драмтеатра.

Доказать свою невиновность Дмитрию Молодцову помогла видеозапись, которую он вел в момент задержания.

Мужчина вместе с другом ехал на такси домой и, увидев толпу, попросил водителя остановиться, чтобы сделать пару кадров. Молодцов хотел поинтересоваться, что происходит, и подошел к автобусу, куда сажали демонстрантов, ведя при этом видеозапись. Однако полицейские затолкали его внутрь к другим задержанным, передает Интерфакс.

Любопытно, что друга Молодцова, который перешел на другую сторону улицы, чтобы снять происходящее, также задержали. 2 июля его признали виновным в участии несанкционированной акции и оштрафовал на 10 тысяч рублей.

Напомним, 13 мая в центре Екатеринбурга попытались начать строительство храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра, но часть горожан выступила против и вышла на протесты. На четвертый день протестов президент Владимир Путин посоветовал местным властям найти решение, которое устроит горожан. Мэр Александр Высокинский встретился с участниками акции, стройка была приостановлена. Сейчас решается вопрос о другой площадке для строительства, ее выберут через опрос горожан в сентябре.