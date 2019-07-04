27 Июля 2020
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Армия и ВПК За рубежом
ЗРК С-400 заступил на боевое дежурство по противовоздушной обороне на авиабазе Хмеймим (2016) | Фото: министерство обороны россии

С-400 поступят в Турцию на следующей неделе

Российские комплексы С-400 поступят в Турцию на следующей неделе. Турецкая сторона озаботилась поиском места для размещения.

 

Турция покупает у России четыре дивизиона С-400, сумма контракта составляет $2,5 млрд.

Ранее на саммите турецкий президент сообщил, что в процессе поставок российских ЗРК С-400 в Турцию нет отсрочки. Россия должна поставить "Триумф" до конца 2019 года.

В Кремле на днях уточнили, что контракт подразумевает и частичную передачу технологий изготовления данного оружия. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф"(2012)|Фото: Накануне.RU

Напомним, Штаты принуждали Анкару отказаться от покупки российских ЗРК под угрозой исключения государства из программы поставки истребителей F-35. 

Добавим, что Эрдоган анонсировал совместное с Россией производство С-500. С-500 "Прометей" и "Триумфатор-М" новое поколение зенитно-ракетных комплексов разработки концерна "Алмаз-Антей". Комплекс должен обеспечить прикрытие отдельных регионов, крупных городов, промышленных объектов и приоритетных стратегических целей. Также среди задач зенитного комплекса ставятся уничтожение гиперзвуковых крылатых ракет, самолётов и БПЛА как обычных высотных, так и гиперзвуковых ракет со скоростью 5 M и выше; уничтожение низкоорбитальных спутников и космических средств поражения, запускаемых с гиперзвуковых самолётов, ударных гиперзвуковых БПЛА и орбитальных платформ.

С-500 интегрируется в единую сеть с системами С-400, С-300ВМ4 (Антей-2500) и С-350 (Витязь), образуя комплексную систему ПВО[5].

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С-400 поступят в Турцию на следующей неделе

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Теги: с-400, турция, эрдоган



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