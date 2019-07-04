Польша ищет свидетелей Волынской резни

В Польше озаботились розыском свидетелей и жертв преступлений бандеровцев. Как сообщает посольство Польши на Украине, поиски ведет Институт национальной памяти Польши. Речь идет о *запрещенных в России Организации украинских националистов (ОУН) и ее боевого крыла - Украинской повстанческой армии (УПА) в 1939-1945 годах на Волыни.

"Комиссия по расследованию преступлений против польского народа отделение в Люблине разыскивает пострадавших лиц и свидетелей преступлений геноцида, совершенных в период 1939-1945 годов членами ОУН-УПА и другими лицами-соучастниками против населения польской национальности, проживавшего в Волынском воеводстве", - говорится в объявлении ИНП, размещенном на сайте польской дипмиссии.

Об этом сообщает ТАСС. Комиссия, отметили в посольстве, ведет расследование указанных преступлений. В частности, речь идет об убийствах нескольких тысяч мужчин, женщин и детей польской национальности, физические и психические издевательства над ними, уничтожение или похищение их имущества, применение других репрессий и бесчеловечных поступков, что несло угрозу биологического истребления польского населения на территории Волыни или заставляло их покидать свои дома. "Мы обращаемся к потерпевшим лицам, членам их семей, свидетелям и всем тем, кто владеет информацией на тему преступлений, в том числе к тем, кто имеет фотографии замученных, списки жертв или другую документацию, которая может быть полезной в расследовании, с призывом наладить контакт с указанной комиссией", - добавили в ИНП.

ОУН - ультраправая украинская националистическая политическая организация, действовавшая в основном на территории Западной Украины (период наивысшей активности — конец 1920-х — 1950-е годы). Своей главной целью декларировала создание и укрепление самостоятельного единого украинского государства, которое должно было включать в себя все этнические украинские земли. Как явствует из программных положений ОУН и заявлений её руководителей, её деятельность носила антипольский, антисоветский и антикоммунистический характер. Основными средствами борьбы за достижение своих целей организация избрала террор, диверсии и ограбления госучреждений. Возникнув как подпольная организация, ОУН вскоре стала сравнительно мощной силой и несмотря на все репрессии, численность ОУН всегда достигала 10-30 тыс. человек. Ни польским, ни советским властям не удалось окончательно уничтожить ОУН, поэтому в условиях, когда после присоединения Западной Украины к СССР все другие несоветские политические силы были разгромлены, именно ОУН сохранилась и продолжала подпольную борьбу значительной части западноукраинского населения за независимость.

Волынская резня - массовое уничтожение *Украинской повстанческой армией этнического польского гражданского населения и, в меньших масштабах, гражданских лиц других национальностей, включая украинцев, на территории Волыни, до сентября 1939 года находившейся под управлением Польши, начатое в марте 1943 года и достигшее пика в июле того же года. Ответные действия польской стороны, начатые с конца лета 1943 года, привели к значительным жертвам среди еврейского гражданского населения. Польский Сейм квалифицирует Волынскую резню как геноцид польского населения.