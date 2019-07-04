По делу о подрыве салютов в Минске задержаны первые подозреваемые. Это россияне

По делу о подрыве салютов в Минске задержаны первые подозреваемые, сообщается, что это двое представителей российской компании, поставившей пиротехнику для праздника.

Напомним, накануне во время праздничного салюта в Минске произошли четыре взрыва фейерверочных изделий. В результате разрушены салютные установки, разлетом осколков причинены телесные повреждения не менее чем 10 гражданам. Одна женщина скончалась на месте происшествия. Кроме того, повреждены здания и сооружения, находящиеся поблизости.

На сайте СК Белоруссии сообщается, что выдвинуты и отрабатываются версии о:

неисправности салютных установок,

неисправности фейерверочных изделий,

неправильном заряжании салютных установок,

неправильной эксплуатации салютных установок.

Председатель Следственного комитета Иван Носкевич в комментарии, который размещен в аккаунте СКБ в Instagram заявил, что основной версией является некачественная пиротехническая продукция, произведенная в России. По его словам, предусмотреть такое ЧП было невозможно, поскольку ранее ничего подобного не происходило. Пиротехниками был определен периметр безопасности вокруг установок, однако все ранения и разрушения произошли за границами этого периметра.

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия. Продолжается работа на местах происшествий, изымается техническая документация, связанная с эксплуатацией салютных установок и фейерверочных изделий. Допрашиваются свидетели, в том числе военнослужащие, осуществлявшие заряжание, и сотрудники предприятия-поставщика фейерверков.