В Братск прилетел Мутко - оценить масштабы бедствия

Заместитель председателя Правительства РФ Виталий Мутко прибыл в Иркутскую область оценить масштаб бедствия. Об этом сообщает портал правительства региона.

В Международном аэропорту Братска вице-премьера встретил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.



"Цель рабочего визита Виталия Мутко - оценка ущерба жилым домам, социальным объектам и объектам инфраструктуры, в пострадавших от затопления районах Приангарья. Создавшаяся ситуация и меры по ее устранению будут обсуждаться на заседании правительственной комиссии, которое Виталий Мутко проведёт в Тулуне по поручению президента России Владимира Путина", - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, подтопление территорий в регионе началось в конце июня из-за сильных ливней. Сильнее всего пострадал Тулунский район. Как сообщалось, из берегов вышла река Ия и прорвала дамбу.

По последним данным, число погибших при наводнении возросло до 20 человек. Пострадали более 2 тысяч жителей, более 300 были госпитализированы.

Президент России Владимир Путин подписал Указ "О мерах по ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области".

Согласно тексту документа, наводнению на территории Иркутской области присваивается статус чрезвычайной ситуации федерального характера. Установлен особый уровень реагирования: в частности, для ликвидации ЧС будут привлечены вооруженные силы РФ, а также другие войска и воинские формирования.