Количество рейсов в Чехию решили сохранить. Переговоры будут идти до конца лета

Количество авиарейсов между Россией и Чехией будет сохранено. Об этом договорились министерства транспорта двух стран.

Ранее, напомним, чехи отправили российским коллегам письмо с предложениями. "Несмотря на предстоящие в Чехии завтра и послезавтра праздники, переговоры в эти дни продолжатся, и, возможно, мы сможем сообщить в субботу или воскресенье об их результатах", - заявил официальный представитель чешского Минтранса Франтишек Йемелка.

Теперь он сообщил, что удалось достигнуть договоренности о сохранении существующих перевозок, однако переговоры будут идти до конца лета.

ТАСС сообщает, что Йемелка отметил заинтересованность Чехии в скорейшем урегулировании ситуации, возникшей во вторник в пассажирских авиаперевозках с РФ. "Мы не хотим допустить дальнейших ограничений в авиасообщении между нашими странами в период отпусков и не желаем доставлять неприятности авиапассажирам", - отметил он.

Так, по инициативе чешской стороны в разгар туристического сезона были приостановлены полеты в Чехию российских авиакомпаний.