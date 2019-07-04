26 Июля 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
газотранспортная система украины, донбасс, газопровод (2016) | Фото: mapexpert.com.ua/

"Нафтогаз" призвал готовиться к прекращению транзита газа через Украину

Украине нужно готовиться к полному прекращению транзита газа через свою территорию. Об этом написал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
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Он заявил, что Россия будто бы хочет лишить Украину доходов от транзита газа, поэтому Украина не сможет договориться о продлении транзита. По его мнению, Россия хочет наказать Украину за "европейский выбор" и делает для этого все возможное. Позицию "Газпрома" он назвал политической.

При этом "Нафтогаз" будет использовать все возможности для сохранения транзита, заявил Витренко. Сюда он отнес "помощь международных партнеров", в частности привлечение Еврокомиссии к переговорам по транзиту.

Также "Нафтогаз" намерен "получить справедливую компенсацию" за потерю транзита через Стокгольмский арбитраж. То есть Украина пытается заставить Россию заплатить за обесценивание своей ГТС.

Отметим, что сегодня вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что в сентябре возобновятся трехсторонние переговоры по этому вопросу между Россией, Украиной и Еврокомиссией.

Как сообщало Накануне.RU, Россия предложила Украине мировое соглашение по разбирательству "Газпрома" и "Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже, но в Киеве его отвергли. Также "Газпром" предложил Украине газ на 25% дешевле "европейского", но в Киеве отвергли и этот вариант. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что Киев рискует вообще оказаться без газа, если не заключит контракт на его прямую поставку.


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"Нафтогаз" призвал готовиться к прекращению транзита газа через Украину

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Теги: Украина, газ, транзит, Нафтогаз



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