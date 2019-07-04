"Нафтогаз" призвал готовиться к прекращению транзита газа через Украину

Украине нужно готовиться к полному прекращению транзита газа через свою территорию. Об этом написал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Он заявил, что Россия будто бы хочет лишить Украину доходов от транзита газа, поэтому Украина не сможет договориться о продлении транзита. По его мнению, Россия хочет наказать Украину за "европейский выбор" и делает для этого все возможное. Позицию "Газпрома" он назвал политической.

При этом "Нафтогаз" будет использовать все возможности для сохранения транзита, заявил Витренко. Сюда он отнес "помощь международных партнеров", в частности привлечение Еврокомиссии к переговорам по транзиту.

Также "Нафтогаз" намерен "получить справедливую компенсацию" за потерю транзита через Стокгольмский арбитраж. То есть Украина пытается заставить Россию заплатить за обесценивание своей ГТС.

Отметим, что сегодня вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что в сентябре возобновятся трехсторонние переговоры по этому вопросу между Россией, Украиной и Еврокомиссией.

Как сообщало Накануне.RU, Россия предложила Украине мировое соглашение по разбирательству "Газпрома" и "Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже, но в Киеве его отвергли. Также "Газпром" предложил Украине газ на 25% дешевле "европейского", но в Киеве отвергли и этот вариант. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что Киев рискует вообще оказаться без газа, если не заключит контракт на его прямую поставку.



