В полпредстве обсудили деньги на выбросы. Указ Путина дорого обойдется промышленникам

Программа "Чистый воздух", в рамках которой к 2024 г. выбросы в атмосферу в 12 крупных промышленных городах должны снизиться на 20%, будет стоить уральским предприятиям 24 млрд руб. Сумма значится в планах по снижению негативного воздействия на окружающую среду, которые проходят процесс согласования в министерствах. В перечень городов вошли Челябинск, Магнитогорск и Нижний Тагил, передает корреспондент Накануне.RU.

В Нижнем Тагиле к 2024 г. выбросы снизятся более, чем на 18%, следует из региональной программы - на 25 тыс. т, в Челябинске количество вредных веществ уменьшится на 38,8%, в Магнитогорске - 20,1%. Выбросы формируют не только промышленные объекты – заводы и ТЭЦ. В планах снизить выбросы от городского транспорта за счет перехода на газомоторное топливо (Нижний Тагил – лидер в УрФО по доле общественного транспорта на ГМТ, она составляет 90%), а также от частного сектора за счет газификации хозяйств, где еще используется печное отопление. Кроме того, в городах должен быть сформирован зеленый каркас для самоочищения атмосферы.

Из федерального бюджета города получат более 120 млрд руб., еще 16 млрд руб. заложили регионы, 320 млрд руб. частных средств – это деньги предприятий-загрязнителей. По словам помощника полномочного представителя президента в УрФО Анны Ленской, в трех городах Урала основная роль в реализации комплексных планов по снижению выбросов отведена промышленным предприятиям, на природоохранные мероприятия они направят более 24 млрд руб. до 2024 г. Представленные ими планы должны пройти утверждение не только в региональных, но и в федеральных ведомствах, которые требуют подтвержденного экологического эффекта. В том числе по этой причине план по снижению выбросов на текущем этапе осуществляется крайне слабо, рассказала заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Минприроды России Наталья Кудрявых.

"Подтверждение экологического эффекта возможно на базе сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха. У Челябинска такие расчеты есть, поэтому он имеет все шансы получить финансирование в 2019 г. – это 12 млрд руб. на все мероприятия", - рассказала Кудрявых.

В Челябинске в программе снижения выбросов участвуют 10 предприятий, рассказала и.о. министра экологии Южного Урала Яна Куприкова, в Магнитогорске - семь. Объем природоохранных затрат до 2024 г. с учетом бюджетных средств - более 45 млрд руб.

"Мы ждем принятия закона о проведении сводных расчетов и квотировании. Нам хотелось бы совместно с Роспотребнадзором провести предварительные оценки, чтобы запустить систему как только будет готова вся федеральная база. У нас развивается система мониторинга атмосферного воздуха, к 2020 г. в Челябинске мы планируем увеличить количество постов до 17, к 2024 г. - до 19. В Магнитогорске шесть постов, их достаточно", - рассказала Куприкова.

ММК в течение пяти лет планирует в 13 раз снизить выбросы бензопирена, в 10 раз - выбросы формальдегида, рассказал директор по охране труда и промышленной безопасности предприятия Григорий Щуров, соглашение подписано губернатором и ждет согласования в Минприроды. "В 2018 г. мы реализовали природоохранные мероприятия на 5,8 млрд руб., в этом году сумма 7,3 млрд руб. Основное: строительство аглофабрики №5, которая позволит сократить выбросы на 5,6 тыс. т в год, размещаемые шламы - на 12,7 тыс. т, сбросы - на 600 т в год", - рассказал Щуров.

Эксперты поставили под сомнение существующие данные о выбросах. По словам руководителя ЕМНЦ охраны здоровья рабочих промпредприятий Владимира Гурвича, в отсутствии единой системы контроля иногда используются цифры 6-7-летней давности. Проект о создании такой системы проходит обсуждение в Госдуме, замены будут делать в контрольных точках, а не на выходе "из трубы", по мнению авторов, этим методом можно будет учесть вред от всех источников загрязнения. На основе собранных данных, предприятия получат квоты на выбросы.

Третья станция контроля качества атмосферного воздуха в 2020 г. появится в Нижнем Тагиле, рассказал министр природных ресурсов Свердловской области Алексей Кузнецов. На ПМЭФ областное Минприроды подписало соглашение о модернизации производства и улучшении экологической обстановки в городе с НТМК (предприятие сложит в природоохранные мероприятия 3,4 млрд руб.), аналогичные соглашения с Высокогорским ГОКом и "Уралвагонзаводом" находятся на согласовании в Минпромторге.

"По Нижнему Тагилу ни рубля федеральных денег не предусмотрено. Все это - средства предприятий и небольшая часть - из областного бюджета на мероприятия по модернизации угольной котельной", - рассказал Кузнецов.

Предприятия Нижнего Тагила в 2018 г. существенно снизили выбросы, по данным Росгидромета, уровень загрязнения воздуха в городе уменьшился с высокого до низкого. Руководитель Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловский напомнил, что "Евраз-НТМК" до сих пор не утвердил санитарную зону, проблема ранее была озвучена на другом экологическом совещании в полпредстве. Представитель предприятия заверил, что работа будет завершена до конца года.

Ранее в полпредстве призывали к открытости в вопросах информации о состоянии экологии. Представители общественных организаций отмечали, что предприятия и региональные власти не всегда готовы к диалогу, и предложили усилить федеральный контроль за темой.