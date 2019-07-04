26 Июля 2020
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без бренда, топливо, бензин, заправка, АЗС (2019) | Фото: Накануне.RU

Госдуме предлагают повысить ставки вывозных пошлин на нефть, чтобы сдержать рост цен на бензин

Фракция "Справедливой России" внесла в Госдуму законопроект об отмене снижения ставок вывозных таможенных пошлин на сырую нефть и нефтепродукты. Это, по мнению депутатов, поможет сдержать цены на бензин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе челябинского отделения партии.

Как рассказал один из авторов законопроекта депутат Госдумы Валерий Гартунг, рост цен на бензин вызван снижением экспортной пошлины на нефть и газ и одновременным повышением налога на добычу полезных ископаемых.

"Таким образом, снизили доходность продаж на внутреннем рынке и повысили доходность на внешнем. Естественно, это привело к росту цен на бензин на внутреннем рынке", - подчеркнул он

При этом для сдерживания цен на топливо нефтяные компании получают компенсации из Фонда национального благосостояния. В этом году на эти цели будет выделено около 450 млрд руб., в 2020 году ориентировочный объем таких ассигнований составит 1,7 трлн руб.

"Эсеры" предлагают установить заградительные вывозные таможенные пошлины. По мнению депутатов, это позволит решить возникающую проблему дефицита топлива на внутреннем рынке и, как следствие, станет рыночным механизмом для предотвращения неконтролируемого роста цен на бензин для населения.

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Госдуме предлагают повысить ставки вывозных пошлин на нефть, чтобы сдержать рост цен на бензин

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Теги: Госдума, СР, законопроект, нефть, бензин,



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Ранее 08.07.2019 03:08 Мск Эксперты спрогнозировали рост цен на бензин

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