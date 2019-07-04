Росжелдор выпустил распоряжение по проекту ВСМ "Челябинск - Екатеринбург"

Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) выпустило распоряжение о подготовке документации по планировке и межеванию территории под строительство уральской ВСМ "Челябинск - Екатеринбург".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ХП "Уральская скоростная магистраль", Росжелдором утверждено соответствующее техническое задание. В соответствии с Градостроительным кодексом уведомление о распоряжении, подписанном 3 июля, в течение 10 дней должно быть направлено главам муниципалитетов, через которые пройдет магистраль: речь о главах Екатеринбурга, Белоярского, Арамильского, Сысертского городского округа Свердловской области, Каслинского, Сосновского, Кунашакского, Красноармейского муниципального района Челябинской области и Челябинска.

Напомним, врио главы Южного Урала Алексей Текслер заявлял, что для него проект строительства ВСМ "Челябинск - Екатеринбург" сейчас не является приоритетным.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Владимир Путин не одобрил строительство высокоскоростной магистрали "Железнодорожный - Гороховец", которая должна была стать первым участком ВСМ "Москва - Казань".