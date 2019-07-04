26 Июля 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Коломойский, Приватбанк (2015) | Фото: ukranews.com

Коломойский: На Украине "внутренний гражданский конфликт"

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что военный конфликт в Донбассе - это "внутренний гражданский конфликт". Об этом он сказал "Новому времени".
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По его словам, конфликт в Донбассе "никем не инспирирован, никакой Россией", несмотря на присутствие там российской военной техники, которую он назвал "реалиями жизни".

"Да, она там есть. А у нас американская техника с этой стороны есть. И что с этого? "Джавелины" есть у нас? Это чья техника?" - сказал Коломойский.

Он также считает, что США заинтересованы в том, "чтобы поддерживать конфликт в Донбассе", поэтому поставляют Украине военную технику. Конфликт им нужен, чтобы сохранять санкции против России. Так было при Бараке Обаме, а Дональд Трамп просто не может из этого выйти, хоть и думает иначе, полагает Коломойский.

Он также добавил, что в Донбассе есть российские военные, которые "поехали в "отпуск" или в "командировку" - выполнять интернациональный долг". Так же, как на стороне Украины воюют или помогают воевать европейцы или американцы.

"И не делайте из этого катастрофу. Это нормальное явление", - подчеркнул он.

Напомним, недавно Коломойский уже делал подобное заявление. Экс-президент Петр Порошенко обвинял нынешнего президента Владимира Зеленского в том, что он является марионеткой Коломоймкого.

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Коломойский: На Украине "внутренний гражданский конфликт"

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Теги: Украина, Донбасс, Игорь Коломойский



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