В Минздраве России пояснили, почему хотят французский бизнес-джет, а не SSJ-100

В пресс-службе Министерства здравоохранения России пояснили, почему глава ведомства Вероника Скворцова попросила правительство купить для нужд ее организации не "Суперджет", а французский бизнес-джет Falcon 7X.

Как ранее отмечалось, самолет планируется приобрести для подведомственного Минздраву федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

"Имеющийся в распоряжении агентства спецборт Ан-74, который использовался последние десять лет, в данный момент законсервирован из-за окончания ресурсных возможностей двигателей украинского производства", - цитирует сообщение Минздрава РИА Новости.

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В ФМБА проанализировали различные воздушные суда и приняли решение о выборе Falcon 7X, так как он позволяет осуществлять дальнемагистральные перелеты на высоких эшелонах в отдаленные точки страны и стоит дешевле, чем аналоги.

"С учетом потребностей агентства, когда необходима не массовая эвакуация больных, а чаще всего индивидуальная, ФМБА считает приобретение самолета именно этой модели наиболее целесообразным", - уточнили в пресс-службе.