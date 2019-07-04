26 Июля 2020
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Общество Челябинская область
дорога, трасса (2019) | Фото: Правительство Пермского края

В Челябинской области объявлен конкурс на реконструкцию трассы М-5 с начальной стоимостью 25,3 млрд рублей

В Челябинской области объявлен конкурс с ограниченным участием на строительство и реконструкцию автомобильной дороги М-5 "Урал" на участке 1564 км —1609 км. Начальная цена контракта – 25,3 млрд рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU

Речь идет об участке трассы М-5 – обход города Сим.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 23 июля, итоги подведут 1 августа.

Работы будут проводиться в три этапа и планируется завершить до 20 ноября 2024 года. Оплата исполнения контракта будет производиться из федерального бюджета и в несколько этапов. В 2019 и 2020 годах планируется выделить по 50 млн рублей, в 2021 – 339,9 млн, в 2022-2024 годах – 24 млрд 894 млн рублей.

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В Челябинской области объявлен конкурс на реконструкцию трассы М-5 с начальной стоимостью 25,3 млрд рублей

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Теги: трасса, М-5, торги, реконструкция, строительство, ремонт дорог,



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