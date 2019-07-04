В Нижневартовске 12 семей, чьи квартиры пострадали в пожаре на Спортивной, получили временное жильё

В Нижневартовске шесть семей из дома № 5а по Спортивной, пострадавшего от крупного пожара, получили жильё в маневренном фонде. Еще столько же получат ключи от временного жилья сегодня. Об этом на встрече с жителями сообщил глава города Василий Тихонов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Напомним, сообщение о возгорании поступило в 17.32 1 июля. Огонь тушили шесть часов – полностью с ним справились только в 0.24 2 июля. Полностью сгорела крыша площадью 840 "квадратов", частично повреждены шесть квартир на общей площади в 80 кв.м. В школе №13 организован пункт временного размещения. Губернатор Наталья Комарова распорядилась выделить 14,9 млн руб. материальной помощи.

"Для жильцов дома организована работа "горячей линии" по телефону 42-43-45. Граждане могут задать интересующие вопросы, оставить необходимые заявки, например, на приглашение специалистов для обследования квартиры или на выдачу тепловой пушки", - сказал Тихонов.

На месте постоянно находятся бригады электромонтеров, которые работают над восстановлением электроснабжения в многоквартирном доме. Кровлю дома закрыли, чтобы квартиры не затопило. В седьмом микрорайона введен режим чрезвычайной ситуации. К восстановлению кровли привлекут фирму, которая занималась аналогичной работой в дом № 49 по Чапаева. Восстановить предстоит и шесть квартир, которые полностью "погибли" в огне.

По словам начальника управления по социальной защите населения по Нижневартовску и Нижневартовскому району Оксаны Журавлевой, поступило 66 заявлений на материальную помощь. Все они будут рассматриваться коллегиально с привлечением представителей жителей дома и независимого эксперта. Приём документов от остальных вартовчан, проживающих на Спортивной, 5-А, продолжается. Средства перечислят на лицевые счета пострадавших на следующей неделе.

"В момент пожара – у меня выгорела квартира полностью – я просила главу города помочь нам решить возникшие проблемы. И эти договоренности выполняются. Нам предоставили жилье из маневренного фонда, оказывают другую помощь. Благодарю также и жителей города, который откликнулись на нашу беду", – сказала одна из пострадавших, Анастасия Кузьмина.