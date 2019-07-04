Пермскую защитницу железной дороги кошмарят доносами в органы опеки

26 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Хабаровске митингуют против нового губернатора

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Приволжский ФО Пермский край
Людмила Ёлтышева Елтышева (2016) | Фото: vk.com

Пермскую защитницу железной дороги кошмарят доносами в органы опеки

Пермская активистка, защитница железной дороги Людмила Ёлтышева сообщила, что на неё саму и её семью оказывают давление. По словам общественницы, на неё пожаловались в органы опеки за то, что она якобы ненадлежащим образом исполняет свои родительские обязанности, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Об этом общественница сообщила в социальной сети "ВКонтакте".

"Друзья мои! Что происходит? У нас что 1937 год на дворе - период массовых политических репрессий ? Сегодня днём на мой телефон поступил звонок, звонившая представилась инспектором ПДН - Татьяной Черепановой и сообщила, что на меня поступило анонимное обращение и завтра ко мне домой придут, проверить мои жилищные условия. А только что приходили из органов опеки Орджоникидзевского района - Алла Черемисова, я вела аудиозапись разговора через дверь, телефонный разговор с инспектором ПДН мною так же записан. Специалист органов опеки сказала, что на меня поступила анонимная жалоба соседей о ненадлежащем исполнении мною родительских обязанностей! Я что - сплю?! Данные действия я расцениваю, как угрозу мне и моей семье, как способ давления на меня в связи с моей общественной деятельностью!", - высказалась Людмила Ёлтышева.

Она сообщила, что уже написала заявление в полицию. Сам текст анонимного обращения имеется в распоряжении Накануне.RU. В нём говорится, что пока "мама на митингах", дети якобы находятся на попечении у нянь, подруг и родственников.

"Не является ли такое поведение многодетной матери безответственным, не является ли это оставлением несовершеннолетних в опасности?" - говорится в тексте обращения. Анонимный автор также сообщает, что младшие дети Людмилы Ёлтышевой якобы периодически ходят исцарапанные и с синяками, а родители "начали частенько проводить время на алкогольно-кальянных вечеринках общественников".

Отметим, что в комментариях под постом Людмилы Ёлтышевой интернет-пользователи активно поддержали общественницу и выразили мнение, что подобная жалоба является "заказом" и "провокацией".

Добавим, что лидер родительского сообщества "Защитим права наших детей вместе" Людмила Ёлтышева прославилась в Перми как защитница ж/д сообщения по Горнозаводской ветке на участке от Пермь I до Пермь II. Напомним, железную дорогу разберут ради освоения земли и расширения набережной.

add_circle ОБСУДИТЬ (1)


Читать все комментарии (1)


Добавить комментарий:

Пермскую защитницу железной дороги кошмарят доносами в органы опеки

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Людмила Ёлтышева, опека, ПДН, жалоба, железная дорога



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 13.08.2019 16:00 Мск В Перми омбудсмен, полиция и прокуратура не нашли нарушений в визите опеки к защитнице железной дороги
Ранее 09.08.2019 19:53 Мск Пермские родители провели пикет против распространения ювенальных технологий в регионе
Ранее 08.08.2019 10:05 Мск Пермские активисты выходят на пикет против вмешательства соцслужб в дела семьи
Ранее 25.07.2019 15:59 Мск Пермские семьи заступились за противницу закрытия железной дороги: "Требуем остановить проверку на основании лжедоноса!"
Ранее 24.07.2019 12:47 Мск Полиция не нашла авторов доноса в органы опеки на пермскую защитницу железной дороги
Ранее 23.07.2019 10:09 Мск Семью защитницы пермской железной дороги поставили на учёт в комиссию по делам несовершеннолетних
Ранее 16.07.2019 15:40 Мск Детский омбудсмен Прикамья посетила защитницу пермской железной дороги после жалоб в органы опеки

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров