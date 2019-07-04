Пермскую защитницу железной дороги кошмарят доносами в органы опеки

Пермская активистка, защитница железной дороги Людмила Ёлтышева сообщила, что на неё саму и её семью оказывают давление. По словам общественницы, на неё пожаловались в органы опеки за то, что она якобы ненадлежащим образом исполняет свои родительские обязанности, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Об этом общественница сообщила в социальной сети "ВКонтакте".

"Друзья мои! Что происходит? У нас что 1937 год на дворе - период массовых политических репрессий ? Сегодня днём на мой телефон поступил звонок, звонившая представилась инспектором ПДН - Татьяной Черепановой и сообщила, что на меня поступило анонимное обращение и завтра ко мне домой придут, проверить мои жилищные условия. А только что приходили из органов опеки Орджоникидзевского района - Алла Черемисова, я вела аудиозапись разговора через дверь, телефонный разговор с инспектором ПДН мною так же записан. Специалист органов опеки сказала, что на меня поступила анонимная жалоба соседей о ненадлежащем исполнении мною родительских обязанностей! Я что - сплю?! Данные действия я расцениваю, как угрозу мне и моей семье, как способ давления на меня в связи с моей общественной деятельностью!", - высказалась Людмила Ёлтышева.

Она сообщила, что уже написала заявление в полицию. Сам текст анонимного обращения имеется в распоряжении Накануне.RU. В нём говорится, что пока "мама на митингах", дети якобы находятся на попечении у нянь, подруг и родственников.

"Не является ли такое поведение многодетной матери безответственным, не является ли это оставлением несовершеннолетних в опасности?" - говорится в тексте обращения. Анонимный автор также сообщает, что младшие дети Людмилы Ёлтышевой якобы периодически ходят исцарапанные и с синяками, а родители "начали частенько проводить время на алкогольно-кальянных вечеринках общественников".

Отметим, что в комментариях под постом Людмилы Ёлтышевой интернет-пользователи активно поддержали общественницу и выразили мнение, что подобная жалоба является "заказом" и "провокацией".

Добавим, что лидер родительского сообщества "Защитим права наших детей вместе" Людмила Ёлтышева прославилась в Перми как защитница ж/д сообщения по Горнозаводской ветке на участке от Пермь I до Пермь II. Напомним, железную дорогу разберут ради освоения земли и расширения набережной.