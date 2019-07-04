МИД России выразил Японии протест из-за "присвоения" Курильских островов в видео о G20

Министерство иностранных дел России выразил Японии протест из-за того, что в материалах к саммиту G20 Южные Курильские острова (Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа Хабомаи) были обозначены как территория Японии, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Видеоролик был опубликован еще в феврале этого года, но внимание он привлек только после проведения саммита большой двадцатки в Осаке.

Примечательно, что видео с презентацией G20 появилось на официальном канале премьер-министра Японии Синдзо Абе на YouTube.

На карте в контуры Японии вписаны острова Курильской гряды: Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа Хабомаи. Сейчас острова принадлежат России, Япония высказывает на них территориальные претензии, они являются главным предметом спора при заключении мирного договора между двумя странами. Япония считает острова своими, Россия не намерена их уступать.