26 Июля 2020
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александр масляков телеведущий квн (2011) | Фото:1tv.ru

Юлий Гусман считает, что попытка лишить Маслякова прав на товарный знак КВН – "бесперспективна"

В сети обсуждают иск ООО "Группа 7", в котором компания просит лишить телевизионное объединение "АМИК" Александра Маслякова прав на товарный знак "КВН", мол, известный телеведущий не сам придумал движение и его знаменитую аббревиатуру.

Соратник Маслякова и постоянный член жюри КВН Юлий Гусман считает, что у истца ничего не получится.

"Дело абсолютно бесперспективное, потому что, не вдаваясь в детали, за это время произошло столько изменений в правовой, финансовой, организационной системе в нашей стране, что практически Масляков в 1986 году с моей помощью  и непосредственным участием возродил снова КВН, который благополучно скончался в 1972 году", - цитирует Гусмана радиостанция "Говорит Москва".

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Юлий Гусман считает, что попытка лишить Маслякова прав на товарный знак КВН – "бесперспективна"

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Теги: юлий гусман, квн, александр масляков, амик



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