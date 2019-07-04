Лолита Милявская разошлась с пятым мужем

55-летняя певица Лолита Милявская рассталась с пятым по счету супругом. С 44-летним тренером по сквошу Дмитрием Ивановым артистка прожила девять лет. Общих детей у супругов нет. Судя по прощальному посту, Лолита и Дмитрий расстались на дружеской ноте.

"Мы с Димой решили, что наступила пора расстаться. Мы очень ровно стали относиться друг к другу в последнее время. Чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения, это выход! У меня был замечательный "молодой" муж целых 9 лет). Я ему желаю всего самого лучшего совершенно искренне. Честно, переживала неделю), а потом плюнула))). Горжусь его смелостью, ведь мог бы остаться и терпеть меня всю жизнь. В обиду не дам моего бывшего тем, кто будет пытаться писать гадости!! Пожалуй, всё. Статус свободен), но это не значит, что я сейчас буду искать себе новое приключение. Поживу одна и буду наслаждаться семьей и работой))!.." – написала Милявская.

Кстати, так совпало, что в этом году перемены в личной жизни случились и у одного из бывших супругов Милявской: продюсер Александр Цекало оставил мать двоих своих детей Викторию Галушко (сестра Веры Брежневой) и женился на Дарне Эрвин – юной художнице и артистке эпизодических ролей в Голливуде.