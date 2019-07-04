Мамаева и Кокорина отправили в колонию с футбольным полем

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также его брат Кирилл Кокорин и их знакомый Александр Протасовицкий отправлены из СИЗО в колонию.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы УФСИН по Москве Сергей Цыганков.

В какое именно учреждение отправлены осужденные, он не уточнил. Ранее стало известно, что все четверо фигурантов громкого дела будут отбывать наказание в одном месте.

СМИ сообщают, что это белгородская колония. Как сказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, в этом исправительном учреждении есть футбольное поле.

Напомним, Кокорина-старшего приговорили к 1,5 годам колонии общего режима. Мамаеву дали год и 5 месяцев общего режима, Кокорин-младший и Протасовицкий также получили реальные сроки.

Вскоре после этого защита братьев Кокориных обжаловала приговор. 13 июня Московский городской суд оставил его без изменения.