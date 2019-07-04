Тюменская чиновница, претендовавшая на "Девушку года" в "Playboy", покинула госслужбу

Чиновница из Тюмени Анна Ануфриева, ранее подавшая заявку на конкурс "Девушка года" по версии "Playboy", покинула госслужбу, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, Ануфриевой 27 лет, её параметры – 89/69/97. Конкурсантка "увлечена собой и тем, что нравится". За плечами у неё 10 лет учёбы в музыкальной школе по классу фортепиано, она владеет немецким языком, собирает свою библиотеку, в которой уже 150 книг, а также пишет стихи, мечтая издать сборник. Кроме того, она занимается спортом и хочет переехать в Европу.

"Необычные умения или способности: могу достать языком до кончика носа. Вообще, я люблю жизнь. И, конечно же, красоту женского и мужского тела и эстетику вообще, на фотографии и где угодно", - уточнила она в анкете.

После вспыхнувшего ажиотажа она ушла с госслужбы, сообщают местные СМИ. Теперь на её странице в Instagram говорится, что она – мастер по депиляции. Узнать мнение Ануфриевой по поводу смены работы к моменту публикации не удалось.