26 Июля 2020
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Анна Ануфриева Девушка года Тюмень (2019) | Фото: playboyrussia.com

Тюменская чиновница, претендовавшая на "Девушку года" в "Playboy", покинула госслужбу

Чиновница из Тюмени Анна Ануфриева, ранее подавшая заявку на конкурс "Девушка года" по версии "Playboy", покинула госслужбу, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, Ануфриевой 27 лет, её параметры – 89/69/97. Конкурсантка "увлечена собой и тем, что нравится". За плечами у неё 10 лет учёбы в музыкальной школе по классу фортепиано, она владеет немецким языком, собирает свою библиотеку, в которой уже 150 книг, а также пишет стихи, мечтая издать сборник. Кроме того, она занимается спортом и хочет переехать в Европу.

"Необычные умения или способности: могу достать языком до кончика носа. Вообще, я люблю жизнь. И, конечно же, красоту женского и мужского тела и эстетику вообще, на фотографии и где угодно", - уточнила она в анкете.

Анна Ануфриева Девушка года Тюмень(2019)|Фото: playboyrussia.com

После вспыхнувшего ажиотажа она ушла с госслужбы, сообщают местные СМИ. Теперь на её странице в Instagram говорится, что она – мастер по депиляции. Узнать мнение Ануфриевой по поводу смены работы к моменту публикации не удалось.

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Тюменская чиновница, претендовавшая на "Девушку года" в "Playboy", покинула госслужбу

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Теги: Анна Ануфриева, девушка года, Playboy



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Ранее 05.07.2019 07:29 Мск "Playboy" пригласил на кастинг экс-чиновницу из Тюмени, потерявшую работу после участия в конкурсе "Девушка года"

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Ранее 16.05.2019 14:04 Мск "Госслужащая, могу достать языком до кончика носа". Тюменская чиновница решила стать "Девушкой года" по версии Playboy

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