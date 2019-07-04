Больше половины россиян считают кредиты "долговой ямой, из которой трудно выбраться"

26 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Хабаровске митингуют против нового губернатора

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Свердловская область Ханты-Мансийский АО - Югра Курганская область Челябинская область Ямало-Ненецкий АО Тюменская область Центральный ФО Уральский ФО В России
кредиты, проценты, банки, кредитование, процентные ставки (2016) | Фото: slavpeople.com

Больше половины россиян считают кредиты "долговой ямой, из которой трудно выбраться"

Россияне стали отказываться от кредитов: почти две трети жителей РФ - 62% за последний год не брали и не выплачивали кредиты. Такие данные приводит исследовательский холдинг Ромир, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно результатам проведенного в мае опроса, отношение россиян к кредитам продолжает ухудшаться. Более половины опрошенных (55%) заявили, что считают кредит "долговой ямой, из которой очень трудно выбраться". Доля подобных ответов остается стабильной на протяжении четырех лет. 28% жителей РФ считают кредит необходимостью для совершения крупных покупок. Отметим, что в 2010 г. такого мнения придерживался 51% респондентов, в 2017-2016 г. она составляла 31% и 34%. "Нормальным средством для повышения уровня жизни" кредиты считают 8% опрошенных. Отметим, что несмотря на то, что данный ответ был непопулярен у респондентов и в прошлые годы, в 2019 г. это значение стало самым низким. Доля подобных ответов снижается уже четыре года подряд.

Число россиян, которые за последний год не брали кредитов в этом году составило 62%, в 2017 г. их было 65%, 60% - в 2016 г. Число россиян, выплачивающих сразу несколько кредитов осталось на уровне 2017 г. и составило 3%.

кредиты, опрос(2019)|Фото: romir.ru

Снижается популярность потребительских кредитов. В 2019 г. их выплачивает 21% респондентов, в 2012 г. этот показатель составлял 45%, а в в 2016 - 25%. Кредитом на неотложные нужды сегодня также пользуется почти втрое меньше россиян (6%), чем в 2010 году (17%).

Автокредит за последний год привлек столько же потребителей, что и в прошлом году – 4% Ипотечный кредит стал единственным, востребованность которого немного увеличилась за прошедший год – с 3% до 4%. Однако, это число все еще меньше показателей прошлых лет. Так, в 2012 г. ипотечный кредит выплачивали 8% респондентов.

кредиты, опрос(2019)|Фото: romir.ru

84% опрошенных, отвечая на вопрос о планах на новые кредиты, заявили, что не планируют брать кредиты в ближайший год и только 8% озвучили подобные намерения.

Добавим, что для большинства (73%) респондентов самым важным критерием выбора кредита является процентная ставка, для 44% важен срок кредита, и 22% смотрят на максимальную сумму.

Президент исследовательского холдинга Ромир, доктор социологических наук Андрей Милехин, комментируя результаты опроса, назвал их закономерными и логичными на фоне затянувшейся непростой экономической ситуации.

"Мы наблюдаем снижение интереса россиян к потребительским и кредитам на неотложные нужды. Это говорит о том, что из рациональных побуждений наши соотечественники продолжают откладывать какие-то крупные покупки либо до наступления лучших времен, либо стараясь рассчитывать только на собственные силы без привлечения заемных средств. Россияне становятся более финансово грамотными и осторожными в пользовании кредитными программами", - заявил он.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Больше половины россиян считают кредиты "долговой ямой, из которой трудно выбраться"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: кредиты, опрос, долговая яма



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров