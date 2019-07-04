Больше половины россиян считают кредиты "долговой ямой, из которой трудно выбраться"

Россияне стали отказываться от кредитов: почти две трети жителей РФ - 62% за последний год не брали и не выплачивали кредиты. Такие данные приводит исследовательский холдинг Ромир, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно результатам проведенного в мае опроса, отношение россиян к кредитам продолжает ухудшаться. Более половины опрошенных (55%) заявили, что считают кредит "долговой ямой, из которой очень трудно выбраться". Доля подобных ответов остается стабильной на протяжении четырех лет. 28% жителей РФ считают кредит необходимостью для совершения крупных покупок. Отметим, что в 2010 г. такого мнения придерживался 51% респондентов, в 2017-2016 г. она составляла 31% и 34%. "Нормальным средством для повышения уровня жизни" кредиты считают 8% опрошенных. Отметим, что несмотря на то, что данный ответ был непопулярен у респондентов и в прошлые годы, в 2019 г. это значение стало самым низким. Доля подобных ответов снижается уже четыре года подряд.

Число россиян, которые за последний год не брали кредитов в этом году составило 62%, в 2017 г. их было 65%, 60% - в 2016 г. Число россиян, выплачивающих сразу несколько кредитов осталось на уровне 2017 г. и составило 3%.

Снижается популярность потребительских кредитов. В 2019 г. их выплачивает 21% респондентов, в 2012 г. этот показатель составлял 45%, а в в 2016 - 25%. Кредитом на неотложные нужды сегодня также пользуется почти втрое меньше россиян (6%), чем в 2010 году (17%).

Автокредит за последний год привлек столько же потребителей, что и в прошлом году – 4% Ипотечный кредит стал единственным, востребованность которого немного увеличилась за прошедший год – с 3% до 4%. Однако, это число все еще меньше показателей прошлых лет. Так, в 2012 г. ипотечный кредит выплачивали 8% респондентов.

84% опрошенных, отвечая на вопрос о планах на новые кредиты, заявили, что не планируют брать кредиты в ближайший год и только 8% озвучили подобные намерения.

Добавим, что для большинства (73%) респондентов самым важным критерием выбора кредита является процентная ставка, для 44% важен срок кредита, и 22% смотрят на максимальную сумму.

Президент исследовательского холдинга Ромир, доктор социологических наук Андрей Милехин, комментируя результаты опроса, назвал их закономерными и логичными на фоне затянувшейся непростой экономической ситуации.

"Мы наблюдаем снижение интереса россиян к потребительским и кредитам на неотложные нужды. Это говорит о том, что из рациональных побуждений наши соотечественники продолжают откладывать какие-то крупные покупки либо до наступления лучших времен, либо стараясь рассчитывать только на собственные силы без привлечения заемных средств. Россияне становятся более финансово грамотными и осторожными в пользовании кредитными программами", - заявил он.