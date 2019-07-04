26 Июля 2020
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екатеринбург аэропорт кольцово самолёт а-320 авиакомпания уральские авиалинии (2018) | Фото: Накануне.ru

Чешский минтранс надеется на решение вопроса об авиасообщении с Россией в ближайшие выходные

Министерства транспорта России и Чехии ведут интенсивные переговоры с целью решить вопросы авиатранспортного сообщения и транзита. Из-за взаимных претензий в начале этой недели пассажиры двух стран чуть не лишились возможности улететь запланированным прямым рейсом в Прагу, Москву или Екатеринбург.

"Могу подтвердить, что интенсивные переговоры между представителями министерств транспорта Чехии и России продолжаются, чешская сторона заинтересована в том, чтобы был достигнут компромисс по обсуждаемым проблемам. Переговоры проходят посредством электронной почты, с чешской стороны их ведет директор отдела гражданской авиации нашего министерства Зденек Йелинек. Мы отправили российским коллегам письмо, ждем, как они отреагируют на него. Несмотря на предстоящие в Чехии завтра и послезавтра праздники, переговоры в эти дни продолжатся, и, возможно, мы сможем сообщить в субботу или воскресенье об их результатах", - цитирует РИА Новости официального представителя чешского Минтранса Франтишека Йемелку.

Напомним, утром во вторник, 2 июля, стало известно о запрете чешских властей на рейсы "Уральских авиалиний" из Екатеринбурга и Жуковского (Москва) в Прагу, на несколько рейсов "Аэрофлота" в Прагу и на рейсы "Победы" в Карловы Вары. При этом ранее Минтранс России ограничил транзит для рейсов Прага – Сеул авиакомпании Czech Airlines через Сибирь (кратчайший путь). Собственно, чешские власти признались: ограничение для российских перевозчиков – это "зеркальный ответ". В итоге министерства договорились о временном (до 7 июля) снятии всех ограничений. Полеты на следующей недели уже зависят от достижения договоренности в предстоящие выходные.

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Чешский минтранс надеется на решение вопроса об авиасообщении с Россией в ближайшие выходные

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Теги: чехия, министерство транспорта, транзит, временное разрешение, прага, уральские авиалинии, аэрофлот



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