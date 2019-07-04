К проблеме питьевой воды в Тюменской области подключилась и прокуратура

Прокуратура Тюменской области внесла главе региона Александру Моору представление, в котором потребовала обеспечить жителей села Каскара питьевой водой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Напомним, во время "Прямой линии" с президентом России был поднят вопрос водоснабжения села Каскара. Путин обратился к губернатору с просьбой решить вопрос побыстрее.

Прокуратура проверила, как обстоят дела с водоснабжением в регионе в целом, и выяснила, что только 88,2% его жителей обеспечены качественной питьевой водой. Есть проблемы с обеспечением качественной водой и части жителей села Каскара. Надзорное ведомство направило губернатору предписание устранить нарушения и взяла исполнение своего поручения на контроль.

Между тем, проблема с доступностью воды в Тюменской области контролируется правительством региона. "Мы в Тюменской области занимаемся этим вопросом системно. Сегодня 90% жителей Тюменской области имеют доступ к качественной воде, причем 20% из них получили такую возможность за последние 15 лет. Мы решаем эту проблему разными путями. В тех населенных пунктах, где есть возможность подключиться к централизованному водоснабжению, строим водопроводные сети, в тех населенных пунктах, где такой возможности нет, строим павильоны чистой воды. За последние пять лет мы установили почти 500 таких павильонов. В прошлом году мы закончили программу, в соответствии с которой, все населенные пункты с численностью населения больше 350 человек, такими павильонами обеспечены. В этом году программу продолжаем. Задача наша на текущий год - обеспечить такими павильонами все населенные пункты, где проживают более 200 человек", - рассказал губернатор.

Централизованное водоснабжение будет проводиться в рамках концессий. "В сентябре-октябре мы заключим концессионное соглашение в целом на Тюменский район и не только село Каскара, но и другие населенные пункты Тюменского района получат возможность подключиться к централизованным сетям водоснабжения. Этот вопрос мы обсуждали на сходе граждан и я неоднократно отвечал на него в средствах массовой информации. Поручение президента беру на личный контроль", - объяснил Моор.

В селе Каскара также проблема решается в самые сжатые сроки. Водоканал за две недели провел уличный водопровод, сделал отводы и колодцы. В ближайшие дни будут получены результаты проб воды, после которых от жителей села будут принимать заявки на присоединение.