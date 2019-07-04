В "Автодоре" разъяснили ситуацию с возбуждением уголовного дела против главы компании

Уголовное дело из-за масштабных нарушений при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье связано с бывшим председателем правления ГК "Автодор". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе госкомпании.

Ранее генпрокурор Юрий Чайка заявил о возбуждении уголовного дела в отношении главы холдинга "Автодор". При этом глава надзорного ведомства не уточнил имя подозреваемого.

Председателем правления ГК "Автодор" на данный момент является Вячеслав Петушенко, ранее этот пост занимал Сергей Кельбах.

Кельбах в марте был назначен советником гендиректора "РЖД", пост в "Автодоре" он покинул 6 февраля 2019 года.

3 июля стало известно, что сроки завершения строительства Центральной кольцевой автодороги официально перенесли на 2020-2021 годы.

Распоряжение об этом подписал глава кабмина Дмитрий Медведев. Также стало известно, что стоимость строительства увеличилась с 313,270 до 315,864 млрд руб. Разница будет покрыта из собственных средств "Автодора", а также за счет средств инвесторов.