В "Автодоре" разъяснили ситуацию с возбуждением уголовного дела против главы компании

26 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Хабаровске митингуют против нового губернатора

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России
строительство ЦКАД, Центральная кольцевая автодорога (2019) | Фото: stroi.mos.ru

В "Автодоре" разъяснили ситуацию с возбуждением уголовного дела против главы компании

Уголовное дело из-за масштабных нарушений при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье связано с бывшим председателем правления ГК "Автодор". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе госкомпании.

Ранее генпрокурор Юрий Чайка заявил о возбуждении уголовного дела в отношении главы холдинга "Автодор". При этом глава надзорного ведомства не уточнил имя подозреваемого.

Председателем правления ГК "Автодор" на данный момент является Вячеслав Петушенко, ранее этот пост занимал Сергей Кельбах.

Кельбах в марте был назначен советником гендиректора "РЖД", пост в "Автодоре" он покинул 6 февраля 2019 года.

3 июля стало известно, что сроки завершения строительства Центральной кольцевой автодороги официально перенесли на 2020-2021 годы.

Распоряжение об этом подписал глава кабмина Дмитрий Медведев. Также стало известно, что стоимость строительства увеличилась с 313,270 до 315,864 млрд руб. Разница будет покрыта из собственных средств "Автодора", а также за счет средств инвесторов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В "Автодоре" разъяснили ситуацию с возбуждением уголовного дела против главы компании

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: автодор, сергей кельбах, уголовное дело



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 11.07.2019 08:22 Мск СМИ: "Крокус" использовал авансы "Автодора" для размещения на депозитах, а не для строительства ЦКАД

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 04.07.2019 13:25 Мск В отношении главы "Автодора" возбудили уголовное дело из-за нарушений при строительстве ЦКАД
Ранее 03.07.2019 03:04 Мск Сроки завершения строительства ЦКАД перенесли на 2021 год
Ранее 26.03.2019 08:29 Мск Строительство "собянинского" проекта - ЦКАД - потребует еще 45 миллиардов рублей

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров