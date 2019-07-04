В Челябинске на активистку Стоп-ГОК завели уголовное дело об оправдании терроризма

В Челябинске в ходе обысков в квартире у активистки Стоп-ГОК Галины Гориной была изъята вся техника.

Как сообщает ОВД-Инфо, уголовное дело связано "с некими материалами, посвященными Михаилу Жлобицкому", который в октябре прошлого года взорвал бомбу в здании ФСБ в Архангельске. По словам Гориной, она не делала авторских публикаций на эту тему, но, возможно, репостила информацию о случившемся.

В региональном СК подтвердили, что следственные действия проводятся в рамках расследования уголовного дела.

"Расследуется уголовное дело, в рамках которого проводятся необходимые следственные действия", - прокомментировали Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Как ранее сообщало Накануне.RU, обыски в квартире активисты начались сегодня утром. Оперативные мероприятия проводятся в рамках дела об оправдании терроризма.