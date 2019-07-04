Депутату-"единороссу" из Югры сделали партийное замечание за угрозу "изнасиловать и убить" коллегу

В Югорске депутат Александр Беккер получил от однопартийцев замечание за угрозы бывшему коллеге Антону Пантину, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Пантин рассказал Накануне.RU, что Беккеру не понравилось то, что он занялся расследованиями, в которых упоминались как он, так и глава города.

"Беккер попросил не упоминать ни его, ни главу города. В противном случае пригрозил сексуальным насилием и физической расправой", - заявил политик.

Экс-депутат опубликовал ответ комиссии по этике "Единой России", в федеральное отделение которой Пантин пожаловался на угрозу. В нём говорится, что 27 июня местный политсовет "наложил на Беккера взыскание в виде замечания".