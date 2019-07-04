26 Июля 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Единая Россия, партия, ЕР, флаг, флаг Единой России (2019) | Фото: Накануне.RU

Депутату-"единороссу" из Югры сделали партийное замечание за угрозу "изнасиловать и убить" коллегу

В Югорске депутат Александр Беккер получил от однопартийцев замечание за угрозы бывшему коллеге Антону Пантину, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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Пантин рассказал Накануне.RU, что Беккеру не понравилось то, что он занялся расследованиями, в которых упоминались как он, так и глава города.

"Беккер попросил не упоминать ни его, ни главу города. В противном случае пригрозил сексуальным насилием и физической расправой", - заявил политик.

Экс-депутат опубликовал ответ комиссии по этике "Единой России", в федеральное отделение которой Пантин пожаловался на угрозу. В нём говорится, что 27 июня местный политсовет "наложил на Беккера взыскание в виде замечания".

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Депутату-"единороссу" из Югры сделали партийное замечание за угрозу "изнасиловать и убить" коллегу

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Теги: Антон Пантин, Александр Беккер, замечание, Единая Россия



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