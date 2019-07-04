26 Июля 2020
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Нижний Тагил, пруд, вода, водоем (2015) | Фото: Накануне.RU

0,3% жителей Нижнего Тагила обеспечены чистой питьевой водой. Мэрия ищет решения, хочет попасть в программу "Чистая вода"

Только 0,3% жителей Нижнего Тагила обеспечены чистой питьевой водой. Эту цифру на совещании по экологии в уральском полпредстве озвучил замминистра строительства РФ Андрей Чибис, передает корреспондент Накануне.RU.

У Нижнего Тагила исторически сложились проблемы с чистой питьевой водой. Проблема уходит корнями еще в советское прошлое. Сегодня у города самый низкий процент обеспечения чистой водой в Уральском федеральном округе. Замминистра предложил помощь федерального центра в решении вопроса.

кран, вода, отключение, капля(2016)|Фото:Накануне.RU

Руководитель ЕМНЦ охраны здоровья рабочих промпредприятий Владимир Гурвич отметил, что ситуация с обеспечением чистой водой жителей Нижнего Тагила типична для городов. Она сложилась из-за плохих источников водоснабжения. "Системы очистки воды не соответствуют потребностям в чистой воде, есть проблемы с сетями"- добавил он.

В мэрии Нижнего Тагила прокомментировали эти данные. "По поручению губернатора разрабатываются различные варианты строительства систем водооочистки. Была подготовлена документация на заключение концессионного соглашения, конкурс не состоялся. Но администрация не останавливается, весной мы опробовали новую технологию очистки компании "Миррико" из Казани. Она получила положительное заключение Роспотребнадзора, пробы очищенной из трёх водоемов воды. Сейчас прорабатывается совместно с профильным министерством региона вопрос попадания в федеральную программу "Чистая вода", - отметила начальник отдела по работе со СМИ и информационно-аналитической работе мэрии Нижнего Тагила Алла Жернакова.

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0,3% жителей Нижнего Тагила обеспечены чистой питьевой водой. Мэрия ищет решения, хочет попасть в программу "Чистая вода"

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Теги: Андрей Чибис, чистая вода нижний тагил



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