26 Июля 2020
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Киргизия, флаг Киргизии, флаг Республики Кыргызстан (2017) | Фото: flagi.in.ua

Уральские киргизы не увидели межнациональной подоплеки в убийстве своего бывшего лидера

Сегодня, 4 июля, свердловский вице-губернатор Сергей Бидонько встретился с консулом Генконсульства Киргизии в Екатеринбурге Нурланом Алымбековым и замглавы областной общественной организации "Кыргызстан-Урал" киргизской диаспоры" Урматом Курбанбаевым.
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Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, обсуждалось убийство учредителя данной общественной организации Камчыбека Каримова. Сейчас выяснением всех обстоятельств занимаются правоохранители, возбуждено дело по статьям "убийство" и "разбой". У Каримова осталась жена и трое детей.

В ходе встречи Сергей Бидонько выразил соболезнование всей киргизской диаспоре на Урале и предложил поддержку семье. В свою очередь, Нурлан Алымбеков подчеркнул, что уральские киргизы не видят в этом происшествии межнациональной подоплеки, а считают убийство бытовым.

Прощание с Камчыбеком Каримовым состоится сегодня в Екатеринбурге. Похороны пройдут в Киргизии, после чего диаспора проведет поминальную встречу в столице Урала.

Напомним, ранее в СКР назвали основную версию по данному делу.

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Уральские киргизы не увидели межнациональной подоплеки в убийстве своего бывшего лидера

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Теги: Киргизия, убийство, диаспора, Екатеринбург



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