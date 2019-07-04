"Минздрав хочет чиновничий самолет": в сети обсуждают нежелание министерства покупать "Суперджет"

В сети появилась фотография письма, которое, якобы, министр здравоохранения России Вероника Скворцова написала в правительство с просьбой купить для нужд ее ведомства не SSJ-100, а французский бизнес-джет. Ранее РБК со ссылкой на письмо сообщил, что самолет хотят закупить для Федерального медико-биологического агентства (подчиняется Минздраву) – на случай экстренных эвакуаций и перебросок больных и раненых.

В письме Скворцова приводит доводы в пользу французского джета Falcon 7X, мол, он имеет большую дальность полета, летает на высоких эшелонах, да и обойдется, якобы, дешевле. Однако в авиационных кругах ставят под сомнение первостепенность этих преимуществ. И главный минус бизнес-джета – он может перевезти только несколько человек, тогда как в "Суперджете" может разместиться несколько десятков человек. Кое-кто даже делает выводы: бизнес-джет нужен Минздраву для полетов руководства ведомства, а не для транспортировки раненых.

Фото: Telegram-канал WarGonzo

Telegram-каналы авиационной направленности недоумевают. "Зацените слог, названия характеристик и "глубокий анализ" от Минздрава в обоснование "Falcon 7X" хочу. Когда блондинка из анекдота приходит в автосалон. P.S. А если серьёзно, то зачем сравнивать цены покупки самолёта сразу (да ещё и по предоплате) с ценой лизинговых платежей на много лет?" – пишет AviaComments. Этот же канал комментирует: "Санитарные перевозки", когда везут раненых или больных, этому агентству (ФМБА – прим. ред.) не нужны, они чиновники и им нужны "бизнес-перелеты" для руководства и делегаций, судя по основным направлениям деятельности: Научно-исследовательская деятельность (Служба крови, Спортивная медицина, Госсанэпиднадзор, Ведомственный контроль, Защита населения и обслуживаемых территорий) и управление организации научных исследований. Видимо, в рамках "поддержки отечественного производителя", министерство Мантурова сильно давит на Минздрав, и им пришлось "слить" внутреннее письмо.

Один из вариантов компоновки салона Falcon 7X

Для чиновников Falcon 7X действительно подходит лучше: его вместимость в несколько раз меньше (SSJ до 98 мест в экономе, в бизнесе 19 у него только с "каютой главного пассажира" получится, против сидячих 12-19 мест у "француза"), он в полтора раза легче и требования по длине полосы конечно меньше, а самое главное - его дальность в 2,5 раза больше. Даже максимальная дальность, которую хотят сделать для SSJ VIP, будет 7600, что в 1,5 раза меньше. Получается, Минздрав хочет чиновничий самолёт для беспосадочных перелетов по всей стране и даже за океан.

Аргумент про цену спорный, новый Falcon может быть чуть дешевле по каталожной цене (есть цифры в $22 млн), но у SSJ могут быть скидки серьезней (с каталожных $28 млн) может получиться гораздо меньше и он будет дешевле. Но тут все сложно с ценами из-за неопределенной цены салона, а внутреннее убранство может цену и удвоить".