В Югре за последние три года заболеваемость ВИЧ-инфекцией снизилась

В Югре ведется системная работа по противодействию распространения ВИЧ-инфекции, сообщили Накануне.RU в департаменте здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Профилактические мероприятия - повышение информированности населения о путях передачи ВИЧ-инфекции, мерах по предупреждению заражения - являются одним из главнейших направлений работы. Активная информационная работа ведется через СМИ и в учебных заведениях, организовано сотрудничество с социально-ориентированными некоммерческими организациями, которые занимаются реабилитацией наркозависимых, а также работа с трудовыми мигрантами. Организованы кабинеты низкопорогового доступа для обследования и проведения профилактических мероприятий.

Эффективности принимаемых мер подтверждается статистикой. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в регионе в течение последних трех лет стабильно снижается:

2016 год – 102,2;

2017 год – 89,3;

2018 год – 84,3 случаев на 100 тысяч населения.

В департаменте здравоохранения отмечают, что среди превентивных мер главными становятся своевременное проведение обследований и выявление инфекции на ранней стадии. Число обследованных на ВИЧ-инфекцию увеличивается в регионе с каждым годом. В 2016 г. было обследовано более 408 тыс. человек, что составляет 24,5% населения автономного округа, в 2017 г. - почти 458 тыс. человек или 27,8%, в 2018 г. - 532,5 тыс. человек или 32,2%. В этом году в регионе планируется обследовать 35% от общего числа жителей.

Кроме того, врачи отмечают, что в 2018 г. по сравнению с 2017 г. снизилась доля пациентов, выявленных на поздних стадиях ВИЧ-инфекции, что является благоприятным в плане прогноза эффективности лечения и повышения качества жизни лиц с положительным ВИЧ-статусом.

Однако Югра до сих пор входит в число регионов с высокой долей жителей, пораженных ВИЧ-инфекцией.

"Данный показатель говорит не о новых случаях заболеваний (как показывает статистика, динамика по этому показателю падает). Цифры рейтинга, на который сегодня ссылаются СМИ, отражают совокупные показатели: число новых заболевших плюс число тех, кто уже на протяжении долгого времени проходит терапию. В результате пораженность ВИЧ-инфекцией в 2016 году составила 1028,4, в 2017 – 1108,5, по итогам 2018 года – 1296,5. Пораженность увеличивается в связи с тем, что ежегодно растет продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных. В 2018 году в показатель смертности составил 12,8 случаев на 100 тысяч населения, что на 42,1% меньше, чем в 2017 году. По данным Роспотребнадзора, ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированного, к примеру, в возрасте 20 лет, получающего медикаментозную терапию, увеличилась за последнее двадцатилетие с 36 лет до 51 года", - пояснили в департаменте здравоохранения.



В настоящий момент под диспансерным наблюдением в Югре находятся 15 485 больных ВИЧ-инфекцией. Антиретровирусную терапию получают более 9 тысяч человек.

Напомним, с 2016 г. в Югре действует комплексная концепция противодействия распространению ВИЧ-инфекции. Документ рассчитан до 2020 г.

Как сообщало РБК, со ссылкой на материалы документа "Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте", направленных Роспотребнадзором в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений, за три года количество регионов с эпидемией ВИЧ в России возросло более чем на 40%. 70% новых заболевших в 2018 году — экономически активные люди в возрасте 30–50 лет. По данным издания, в 13 регионах России более 1% жителей заражены вирусом иммунодефицита человека. В их числов, в частности, вошли Свердловская область, Югра, Тюменская область и Пермский край.