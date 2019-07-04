Губернатору Севастополя снова срочно понадобились… герб и флаг города

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников потребовал от депутатов Законодательного собрания собраться на внеочередную сессию и рассмотреть в приоритетном порядке вопросы о гербе и флаге. Распоряжением спикера городского парламента Екатерины Алтабаевой заседание назначено на утро 9 июля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе законодательного органа.

9 июля из-за требований Овсянникова пройдут сразу две пленарные сессии, внеочередная и очередная, в повестке последней – 18 пунктов, среди вопросов, которые предстоит обсудить – обращение с животными на территории Севастополя, административные границы внутри города, вопросы образования и т.д. Третьим пунктом депутаты нынешнего, уходящего состава парламента рассмотрят в очередной раз законопроект "О порядке отзыва губернатора Севастополя", документ будет рассматриваться во втором, окончательном чтении.

Возможно, именно данный пункт повестки заседания и нервирует губернатора Дмитрия Овсянникова и членов его кабинета. И, не исключено, именно этими соображениями обосновано требование депутатам вновь рассмотреть скандальный законопроект о гербе и флаге города-героя на внеочередной сессии.

Год назад Накануне.RU уже рассказывало об очень непростой коллизии с предложениями по гербу и флагу Севастополя, дело в том, что при опросе большинство граждан высказались за возвращение советского варианта герба.

Что категорически не устраивает ни губернатора Овсянникова, ни даже членов Геральдического совета при президенте. Вопрос и сами подходы к выбору герба и флага, очевидно, требуют не спешки, а особой деликатности.

В этой связи логичным представлялось бы отложить вопрос о символах города на время после выборов нового корпуса депутатов Севастополя, но, по выше изложенным причинам, губернатор решил поднять проблему именно сейчас. Сложно сказать, что выйдет из этой затеи губернатора, видимо, неслучайно депутаты решили рассматривать вопросы о городских символах в ходе внеочередной сессии, а не на пленарке. Сделано это, повторимся, специально, чтобы избежать не нужных конфликтов и бесплодных дискуссий.

Между тем уже 5 июля в Севастополе ждут визита вице-премьера Дмитрия Козака, который прибудет в город с инспекцией и перед которым предстоит отчитываться губернатору. Козак будет спрашивать с Овсянникова явно не за отсутствие утвержденного герба и флага Севастополя, а за более прозаические вещи – например, за срыв сроков освоения выделяемых федеральным центром средств, за не построенные вовремя очистные сооружения "Южные", больницы, дороги и школы. В июне Козак проинформировал президента о сорванных в Севастополе целевых программах, Владимир Путин предложил проинформировать его о ситуации в городе-герое "через пару месяцев".

Выборы депутатов Законодательного собрания Севастополя пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года, половина корпуса будет избрана по партийным спискам, другая половина – в мажоритарных округах.