Иркутску грозит затопление: введен режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности введен в Иркутске из-за прогнозируемого подъема уровня воды в реке Иркут.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии города, ливневые дожди прошли в горах Хамар-Дабана.

Рост уровня воды наблюдается в поселке Тибельти. Повышение уровня воды в Иркуте ожидается не ранее 22.00 – 24.00 4 июля. Все оперативные службы Иркутска переведены в режим повышенной готовности.

В возможную зону подтопления попадают дома в поселках Горького, Селиваниха, Черемушки, Мельниково, Копай, улица Вилюйская, садоводства вдоль реки Ушаковки, Плишкинского тракта. Идет оповещение населения, в том числе через социальные сети.

Напомним, подтопление территорий в регионе началось в конце июня из-за сильных ливней. Сильнее всего пострадал Тулунский район. Как сообщалось, из берегов вышла река Ия и прорвала дамбу.

По последним данным, число погибших при наводнении возросло до 20 человек. Пострадали более 2 тысяч жителей, более 300 были госпитализированы.

Президент России Владимир Путин подписал Указ "О мерах по ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области".

Согласно тексту документа, наводнению на территории Иркутской области присваивается статус чрезвычайной ситуации федерального характера. Установлен особый уровень реагирования: в частности, для ликвидации ЧС будут привлечены вооруженные силы РФ, а также другие войска и воинские формирования.