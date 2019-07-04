Союз армян Тюменской области назвал стрельбу в "Кристалле" "беспрецедентным проявлением беспредела"

Союз армян Тюменской области высказался о стрельбе в торговом центре "Кристалл", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, сообщение о стрельбе поступило силовикам в 14.49 3 июля. Как оказалось, несколько посетителей ТЦ поссорились, после чего один из них открыл огонь из травматического оружия. В городе был введён план "Перехват". Позже стрелявшего и его подельников задержали, у одного из участников конфликта изъяли "травмат", который он передал другому злоумышленнику, и охотничий карабин. Стрелок уже в полиции заявил, что сожалеет о случившемся.

В Союзе назвали случившееся "беспрецедентным проявлением беспредела" и заявили, что "выступают категорически против подобного рода решения вопросов, образовавшихся между людьми, и считают непозволительным, когда семейные распри перерастают в общественно-опасные инциденты".

"Ни один из виновных не уйдет от наказания. Я лично проведу беседы с семьями зачинщиков беспорядка и выясню, что послужило им поводом поступить именно таким образом. Наша организация несет большую ответственность за поведение наших земляков, проживающих на территории Тюменской области", - цитирует пресс-служба Союза главу армянской диаспоры региона Абрама Овеяна.

Он считает непозволительным придание ситуации этнической окраски.

"Хочу также отметить, что оперативность и профессионализм сотрудников правоохранительных органов Тюмени и области в решении этого вопроса помогли избежать пострадавших: все были эвакуированы быстро и организованно. Со своей стороны готов сказать, что мы должны решить проблемы, лежавшие в основе произошедшего, и оказывать помощь и содействие следствию", - сказал он.